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У Лукашенка знову похвалилися фото з автоматом

Неділя, 30 серпня 2020, 19:11
У Лукашенка знову похвалилися фото з автоматом
БЕЛТА

Прессекретар виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка, Наталя Ейсмонт, на питання про його місцезнаходження прислала РИА Новости фото Лукашенка з автоматом на тлі Палацу Незалежності.

Джерело: РИА Новости, Пул першого, Tut.by

Деталі: На питання про місцезнаходження Лукашенка Ейсмонт надіслала російському агентству РИА Новости його фото з автоматом на тлі Палацу Незалежності. При цьому не повідомляється, коли був зроблений знімок.

Як зазначає Tut.by, на фотографії видно, що плитка суха. А ввечері на площі Державного прапора йшла злива.

Пізніше близький до Лукашенка телеграм-канал "Пул першого" повідомив, що фото було зроблено близько 16:00.

"У той момент, коли блукаючий натовп була біля Палацу Незалежності, там був і президент", - пише телеграм-канал.

Разом з тим, як повідомляє Tut.by, після зливи майже всі учасники протесту пішли від Палацу Незалежності.

Помічник Лукашенка Микола Латишенок спілкувався з людьми біля Палацу Незалежності близько 40 хвилин. Він вийшов до людей, коли на площі залишилося всього кілька десятків людей, а решта, промоклі під зливою, вже пішли.

Військова техніка вже поїхала від палацу. Комунальники прибирають з дороги плакати і речі, залишені біля оточення демонстрантами.

Що передувало: Під час акції протесту в Мінську 23 серпня біля Палацу Незалежності телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу в бронежилеті і з автоматом у руках.

Пізніше прессекретар Лукашенка Наталя Ейсмонт заявила, що він весь день 23 серпня працював у ситуаційному центрі в Палаці Незалежності, в тому числі, коли мітингувальники пішли на "своєрідний штурм будівлі".

30 серпня в Мінську пройшла ще одна масштабна акція протесту. За оцінкою білоруської служби Радіо Свобода, на акцію вийшло більше 220 тисяч людей. 

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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