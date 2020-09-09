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Ексголова ОП: Зеленський зараз "бронзовий", з нього зробили Брежнєва

Середа, 9 вересня 2020, 19:47

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що команда медіаекспертів, яких привів його наступник Андрій Єрмак, створює неправильний образ Володимира Зеленського, який нагадує йому генсека СРСР Леоніда Брежнєва.

Інтерв'ю: інтерв'ю Богдана Дмитру Гордону

Деталі: "Українська правда" повідомляла, що медійні питання в Офісі президента Володимира Зеленського замість Кирила Тимошенка перебрав на себе політтехнолог Михайло Подоляк, якого привів у команду Андрій Єрмак.

За словами Богдана, Кирило Тимошенко – це експерт медіаринку, якого він привів у команду і без якого команда Зеленського не впоралася б у виборчих кампаніях.

Пряма мова: "Коли Кирило відповідав за інформаційну політику Офісу президента і президента, то президент був живий, веселий, "свій хлопець". А зараз Кирила відсунули – і там прийшли аферисти медіаринку. І Володимир Олександрович зараз бронзовий. Вони його не просто наживо зализали до бронзового кольору, вони зробили з нього якогось Брежнєва.

Ну, як можна: свій хлопець, наш – із народу, і ось це він бах-бах, м'ячик закинув – а там рядком стоять чиновники і, як пінгвіни, аплодують. Я взагалі не розумію... Напевно, це не готувалося – але це не можна в ефір пускати.

Я півроку не розумію, що вони з нього роблять, що вони з нього ліплять. Сильного президента? Так він же прийшов як свій хлопець! Навіщо? Ви ж брешете! Люди ж відчувають. Він завоював довіру тим, що він – чесний, порядний, свій хлопець простий. Такий, як ми. Говорить людською мовою.

Чого ви з нього ліпите Брежнєва? Він не схожий на Брежнєва! Він не буде Брежнєвим. Він ніколи не зрозуміє цієї системи координат. Він викликає зараз несприйняття, мені так здається".

Інші подробиці: Богдан також заявив, що він намагався боротися з тим, що Володимир Зеленський не зустрічається з людьми наодинці, а зараз "неможливо потрапити до президента, не погодивши з головою Офісу президента".

Крім того, колишній глава ОП висловив думку, що Іван Баканов як глава Служби безпеки – "дуже не на своєму місці", а СБУ займається чим завгодно, але не безпекою.

На думку Богдана, Зеленському треба всерйоз задуматися про кадри: "починати чухати голову, тому що це може погано все закінчитися".

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Олена Рощенко, УП
Теми: БогданЗеленськийОфіс президента


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