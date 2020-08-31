Технолог Єрмака посунув Тимошенка в медійних питаннях ОП

Медійні питання в Офісі президента Володимира Зеленського перебрав на себе замість Кирила Тимошенка політтехнолог Михайло Подоляк, який колись працював із Сергієм Льовочкіним.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу"

Деталі: Кирило Тимошенко тепер майже не впливає на інформаційну політику Офісу президента. Він займається проєктом "Велике будівництво" та поїздками президента по регіонах.

Медійні питання закриває тепер Михайло Подоляк, який працює на Андрія Єрмака.

Нагадаємо: У липні "Українська правда" писала, що в Офісі президента відбувається "тиха війна" між антикризовим консультантом голови ОПУ Михайлом Подоляком та Кирилом Тимошенком, який як заступник Єрмака відповідав за медійну політику Банкової.

Як стверджували високопоставлені джерела в ОПУ та у Верховній Раді, з початку літа Подоляк суттєво відтиснув Тимошенка від впливу на медіа.

Подоляк почав працювати на Андрія Єрмака в березні цього року. Їхня співпраця співпала у часі з публікаціями скандальних плівок за участі брата голови ОПУ.

Політтехнолог привів на Банкову Олександра Курдіновича – той очолив службу з питань інформполітики ОПУ. За часів президентства Віктора Януковича Курдінович керував Державним комітетом телебачення і радіомовлення.

Довідка: Подоляк – політтехнолог, який свого часу працював з Сергієм Льовочкіним, побіжно консультував Юрія Іванющенка, а на попередніх місцевих виборах вів у мери Києва Сергія Думчева, який набрав 3,92% голосів.

З початку 90-х до 2004 року Подоляк жив у Білорусі, де працював журналістом. У 2011 році він став шеф-редактором українського сайту "Обозреватель". Там політтехнолог запам’ятався тим, що опинився у шорт-листі запрошених журналістів, яким Янукович показував Межигір’я.

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