Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Технолог Єрмака посунув Тимошенка в медійних питаннях ОП

Понеділок, 31 серпня 2020, 14:08
Технолог Єрмака посунув Тимошенка в медійних питаннях ОП
Тимошенко й Подоляк

Медійні питання в Офісі президента Володимира Зеленського перебрав на себе замість Кирила Тимошенка політтехнолог Михайло Подоляк, який колись працював із Сергієм Льовочкіним.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу"

Деталі: Кирило Тимошенко тепер майже не впливає на інформаційну політику Офісу президента. Він займається проєктом "Велике будівництво" та поїздками президента по регіонах.

Медійні питання закриває тепер Михайло Подоляк, який працює на Андрія Єрмака.

Нагадаємо: У липні "Українська правда" писала, що в Офісі президента відбувається "тиха війна" між антикризовим консультантом голови ОПУ Михайлом Подоляком та Кирилом Тимошенком, який як заступник Єрмака відповідав за медійну політику Банкової. 

Як стверджували високопоставлені джерела в ОПУ та у Верховній Раді, з початку літа Подоляк суттєво відтиснув Тимошенка від впливу на медіа.

Подоляк почав працювати на Андрія Єрмака в березні цього року. Їхня співпраця співпала у часі з публікаціями скандальних плівок за участі брата голови ОПУ. 

Політтехнолог привів на Банкову Олександра Курдіновича – той очолив службу з питань інформполітики ОПУ. За часів президентства Віктора Януковича Курдінович керував Державним комітетом телебачення і радіомовлення. 

Довідка: Подоляк – політтехнолог, який свого часу працював з Сергієм Льовочкіним, побіжно консультував Юрія Іванющенка, а на попередніх місцевих виборах вів у мери Києва Сергія Думчева, який набрав 3,92% голосів.

З початку 90-х до 2004 року Подоляк жив у Білорусі, де працював журналістом. У 2011 році він став шеф-редактором українського сайту "Обозреватель". Там політтехнолог запам’ятався тим, що опинився у шорт-листі запрошених журналістів, яким Янукович показував Межигір’я

Читайте також: Кінець епохи… Як Зеленський програє медіавійну

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентаАндрій ЄрмакЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: