Пожежі на Луганщині - це провокація бойовиків Росії — ООС

В штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 30 вересня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.

Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Деталі: До ліквідації пожеж на Луганщині залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки. Загальна площа загорання становить більше ніж 85 гектарів

Довідка: За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Що було раніше: