Пожежі на Луганщині - це провокація бойовиків Росії — ООС
В штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 30 вересня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.
Військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
Деталі: До ліквідації пожеж на Луганщині залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки. Загальна площа загорання становить більше ніж 85 гектарів
Довідка: За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.
У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.
Що було раніше:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження. Наразі відомо, що на пожежах три людини загинули, ще троє госпіталізовані.
- У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виник новий осередки пожежі.