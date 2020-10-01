Пожежа на Луганщині: закрився пункт пропуску з ОРЛО, детонують боєприпаси
Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено.Відповідно до рішення командувача операції Об’єднаних сил КПВВ тимчасово закритий.
Деталі: Отже наразі пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Зазначається, що всіх людей, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту, відвели на безпечну відстань.
Якщо ж хтось прибуватиме з тимчасово окупованої території, їх теж відведуть у безпечне місце.
Усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій.
Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
- У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
- Станом на полудень 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.