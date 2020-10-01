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Пожежа на Луганщині: закрився пункт пропуску з ОРЛО, детонують боєприпаси

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:37

Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено.Відповідно до рішення командувача операції Об’єднаних сил КПВВ тимчасово закритий.

Деталі: Отже наразі пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Зазначається, що всіх людей, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту, відвели на безпечну відстань.

Якщо ж хтось прибуватиме з тимчасово окупованої території, їх теж відведуть у безпечне місце.

Усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій.

Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації.

Передісторія:

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська областьПрикордонна служба


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