Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Баканов каже, що вийшов з іспанської фірми, просто це не внесли в реєстр – НАЗК

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:32

Голова Служби безпеки Іван Баканов надав Нацагентству з питань запобігання корупції документи про те, що залишив посаду директора в іспанській фірмі, але ці зміни не були зареєстровані в реєстрі Іспанії.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова: "Він був засновником кіпрської фірми, ця кіпрська фірма його призначила директором в іспанській.

Він нам надав рішення, що ця фірма, яка його туди призначала, звільнила його, ще до того, як він був призначений на посаду. Тобто воно просто не було зареєстровано в реєстрі іспанському.

Ми направили запит на Кіпр, на Іспанію. Здається, з Кіпру отримали відповідь, з Іспанії ще ні. Мабуть, коронавірус, не знаю, чого так довго".

Читайте також: Новий керівник НАЗК Новіков: Позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву

Передісторія

  • У травні 2020 року журналіст-розслідувачі виявили, що Баканов, обіймаючи посаду голови СБУ, значиться керівником іспанської фірми, що суперечить українському антикорупційному законодавству.
  • Пізніше Баканов показав декларацію, іспанської фірми там немає.
  • НАЗК взялось перевірити можливе порушення Баканова.

Українська правда
Теми: БакановСБУНАЗК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

оновлено, відеоКількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась

інфографіка"Слуга народу" більше не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"

В Україні буде до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Прогнози ВООЗ

Антикорсуд відсторонив голову Державної судової адміністрації через змову з Вовком

4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу

Усі новини...
Баканов
Аваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків
Лерос відповів Зеленському на "мікроба": Ви своїми бактеріями заразили країну
Глава СБУ хоче заборонити включення до виборчих списків тих, хто співпрацює з Росією
Останні новини
14:34
фото На Одещині посадовець мерії намагався підкупити членів виборчкому – СБУ
14:32
Баканов каже, що вийшов з іспанської фірми, просто це не внесли в реєстр – НАЗК
14:27
"Укрзалізниця" просить Раду закласти 1,3 мільярда на компенсацію за перевезення студентів
14:19
Справа Гандзюк: Павловський вказав, що замовником був Мангер
14:18
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:01
оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО
14:01
Вірменія заявила про поранення двох журналістів Le Monde у Нагірному Карабаху
13:59
У НАЗК вважають, що можуть карати президента, але довіряють це питання Конституційному Суду
13:58
У Telegram з'явилась функція коментування постів
13:56
мапаУ п’ятницю в Україні збережеться мряка, але на вихідні потепліє
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!