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Баканов каже, що вийшов з іспанської фірми, просто це не внесли в реєстр – НАЗК

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:32
Баканов каже, що вийшов з іспанської фірми, просто це не внесли в реєстр – НАЗК

Голова Служби безпеки Іван Баканов надав Нацагентству з питань запобігання корупції документи про те, що залишив посаду директора в іспанській фірмі, але ці зміни не були зареєстровані в реєстрі Іспанії.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова: "Він був засновником кіпрської фірми, ця кіпрська фірма його призначила директором в іспанській.

Він нам надав рішення, що ця фірма, яка його туди призначала, звільнила його, ще до того, як він був призначений на посаду. Тобто воно просто не було зареєстровано в реєстрі іспанському.

Ми направили запит на Кіпр, на Іспанію. Здається, з Кіпру отримали відповідь, з Іспанії ще ні. Мабуть, коронавірус, не знаю, чого так довго".

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Передісторія

  • У травні 2020 року журналіст-розслідувачі виявили, що Баканов, обіймаючи посаду голови СБУ, значиться керівником іспанської фірми, що суперечить українському антикорупційному законодавству.
  • Пізніше Баканов показав декларацію, іспанської фірми там немає.
  • НАЗК взялось перевірити можливе порушення Баканова.

Українська правда
Теми: БакановСБУНАЗК
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