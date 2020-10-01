Баканов каже, що вийшов з іспанської фірми, просто це не внесли в реєстр – НАЗК

Голова Служби безпеки Іван Баканов надав Нацагентству з питань запобігання корупції документи про те, що залишив посаду директора в іспанській фірмі, але ці зміни не були зареєстровані в реєстрі Іспанії.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова: "Він був засновником кіпрської фірми, ця кіпрська фірма його призначила директором в іспанській.

Він нам надав рішення, що ця фірма, яка його туди призначала, звільнила його, ще до того, як він був призначений на посаду. Тобто воно просто не було зареєстровано в реєстрі іспанському.

Ми направили запит на Кіпр, на Іспанію. Здається, з Кіпру отримали відповідь, з Іспанії ще ні. Мабуть, коронавірус, не знаю, чого так довго".

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