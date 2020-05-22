Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону – "Схеми"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов є керівником іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, що суперечить українському антикорупційному законодавству.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Як свідчить витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії, вказана компанія зареєстрована у провінції Жирона. З 2015 і до цього часу Баканов займає в ній посаду "administrador único" – "одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми". Саме на українського голову СБУ покладені всі права та обов’язки, пов’язані із компанією.

Проте журналісти запевняють, що відповідно до антикорупційного законодавства України державні службовці не можуть займати керівні посади у приватних структурах. Про це свідчить 25 стаття Закону України "Про запобігання корупції", яка забороняє державним службовцям "входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".

За даними журналістів, засновником іспанської фірми є кіпрська компанія Davegra LTD. Останньою володіє Андрій Яковлєв – автор "Студії Квартал-95", керівником якої раніше був президент Володимир Зеленський.

Статутний капітал фірми складає 3000 євро. Зазначається, що компанія спеціалізується на зведенні будівель та на операціях з нерухомістю.

Водночас дізнатись, чи займається зараз фірма якоюсь діяльністю неможливо, оскільки Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не подає річні звіти. Через це фірма потрапила до списку порушників податкової інспекції Іспанії.

У річному звіті має бути відображена інформація про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік та рух коштів.

Нині ж у фірми тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер з метою блокування діяльності компанії до часу, поки порушення не будуть ліквідовані. Також пов’язаній із Бакановим компанії загрожує штраф у розмірі від 1200 до 60 тисяч євро.

Журналістам у Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона підтвердили, що компанія не вважається ліквідованою, оскільки для цього необхідно подати всі звіти та усунути порушення.

Сам же очільник СБУ відмовився від окремого інтерв’ю. Проте пресслужба відомства надала письмовий коментар "Схемам". "Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб", – зазначили в СБУ.

Окрім того, там пообіцяли "розібратись" з тим, що компанія не вважається ліквідованою. Проте підтверджень, що Баканов більше не є керівником компанії в СБУ не надали.

"Схеми" нагадують, що до 1 червня завершується процес подачі декларацій чиновниками, що стосується і співробітників СБУ.