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Голова СБУ Баканов вперше показав декларацію: іспанської фірми там немає

Субота, 30 травня 2020, 22:00
Голова СБУ Баканов вперше показав декларацію: іспанської фірми там немає

Голова Служби безпеки Іван Баканов оприлюднив декларацію, яка раніше була засекречена.

Джерело: декларація Баканова за 2019 рік

Деталі: Баканов не вказав у декларації, що з 2015 року є керівником компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.

Як свідчить витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії, Баканов є керівником іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. До цього часу Баканов займає в ній посаду "administrador único" – "одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми". Однак відповідно до антикорупційного законодавства України державні службовці не можуть займати керівні посади у приватних структурах.

Іван Баканов володіє третиною квартири площею 85.8 кв.м. у Кривому Розі.

Дружина голови СБУ Івана Баканова Оксана, яка раніше була громадянкою Росії, володіє квартирою у Києві площею 56,3 кв.м. Баканов раніше повідомляв, що дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства. Також Оксані Лазаренко належить столична квартира площею 56 кв.м., де родина мешкає.

У Києво-Святошинському районі жінка має земельну ділянка у 2834 кв.м. У тому ж районі Баканов має ділянки площею 43 кв.м., 891 кв.м., 1502 кв.м. На одній з ділянок, яка належить сім'ї Баканових триває спорудження житлового будинку.

Дружина голови СБУ має у власності Volkswagen Touareg 2012 року випуску. Сам Баканов має у користуванні автомобіль Volkswagen Passat 1.8 2010 року.

У 2019 році Баканов отримав за роботу в "Квартал 95" 107 714 гривень. За сім місяців роботи на посаді голови СБУ Баканов отримав 536 559 гривень.

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю дружини у 2019 році склав 240 тисяч гривень. У Київському коледжі зв'язку вона отримала 27 312 гривень.

233 євро, 16 доларів та 548 гривень сім'я Баканова тримає на рахунках в банках. Готівкою родина Баканових зберігає 170 тисяч доларів.

Нагадаємо:

  • Декларації співробітників СБУ були засекречені з 2016 року. У відомстві це пояснювали забезпеченням безпеки спецслужбовців. У 2019 році був ухвалений Радою і підписаний президентом Володимиром Зеленським закон, який перезавантажує Нацагенство з питань запобігання корупції та, зокрема, відкриває декларації працівників СБУ.

Микола Донєв, Українська правда

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Теми: БакановСБУдеклараціїНАЗК
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