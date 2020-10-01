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КС разом із ОАСК блокують перевірку конфлікту інтересів у рішеннях про НАБУ

Четвер, 1 жовтня 2020, 16:25

Конституційний Суд не надає необхідні документи для перевірки можливого конфлікту інтересів у своїх рішеннях, які стосуються Національного антикорупційного бюро.

Джерело: інтерв’ю голови Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова УП; реєстр судових рішень

Пряма мова Новікова: "Є заяви, в тому числі, викривачів (корупції – УП), інших антикорупційних органів, щоб ми перевірили наявність конфлікту інтересів у Конституційному Суді.

Рішення Конституційного суду по указу президента про призначення Ситника (директора НАБУ – УП) і по закону по НАБУ – це фактично рішення з одного і того ж питання. По закону 6 суддів заявили про конфлікт інтересів. По указу – не заявили про конфлікт інтересів.

Коли ми запитуємо в голови Конституційного Суду: дайте нам заяви про конфлікт інтересів, Конституційний Суд оскаржує в Окружний адмінсуд. І ОАСК забороняє нам брати ці документи. Тому явно є якась ситуація напружена.

Наша мета – зняти це питання взагалі. Розібратись, подивитись заяви і сказати: да, тут був конфлікт інтересів, а тут ні, тут нема питань до Конституційного Суду. Але КС чомусь не надає ці документи, в зв’язку з чим виникають сумніви в його рішеннях".

Деталі: 24 вересня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК. 

Припис винесли через те, що Нацагентство вимагало надати копії заяв суддів КС про конфлікт інтересів, а Конституційний Суд цього не зробив.

КС просить скасувати цей припис. До того, як ОАСК вирішить справу по суті, він погодився тимчасово зупинити дію претензій НАЗК.

Передісторія:

  • Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ.
  • КС дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Ситника.
  • Пізніше, у вересні, ще одним рішенням КС визнав неконституційними деякі положення закону про НАБУ.

Українська правда
Теми: КСНАБУОАСК


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