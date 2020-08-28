КС оприлюднив рішення щодо Ситника: Порошенко перевищив повноваження
Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.
Джерело: рішення КС від 28 серпня на офіційному сайті суду
Дослівно: "Конституційний суд України доходить висновку, що призначення президентом України керівника органу, який за своїми
повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, призведе до розбалансування системи стримувань і противаг, порушення функціонального розподілу влад та фактичної зміни форми державного правління, передбаченої Конституцією України. Таким чином, указ суперечить вимогам частини четвертої статті 5, статті 6, частини другої статті 19, пункту 9² статті 116 Конституції України".
Деталі: Таким чином указ президента України ,Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.
Водночас вказано, що це рішення КСУ не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок здійснення посадових обов'язків особою, призначеною вищевказаним указом.
Що передувало: Джерело УП повідомило, що Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.
Представник президента України в КС Федір Веніславський в коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав таке рішення КС очікуваним.
Передісторія:
- У травні стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.
- У поданні нардепів йшлося про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.