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КС оприлюднив рішення щодо Ситника: Порошенко перевищив повноваження

П'ятниця, 28 серпня 2020, 20:08
УНІАН

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

Джерело: рішення КС від 28 серпня на офіційному сайті суду

Дослівно: "Конституційний суд України доходить висновку, що призначення президентом України керівника органу, який за своїми
повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, призведе до розбалансування системи стримувань і противаг, порушення функціонального розподілу влад та фактичної зміни форми державного правління, передбаченої Конституцією України. Таким чином, указ суперечить вимогам частини четвертої статті 5, статті 6, частини другої статті 19, пункту 9² статті 116 Конституції України".

 

Деталі: Таким чином указ президента України ,Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.

Водночас вказано, що це рішення КСУ не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок здійснення посадових обов'язків особою, призначеною вищевказаним указом.

Що передувало: Джерело УП повіомило, що Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Представник президента України в КС Федір Веніславський в коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав таке рішення КС очікуваним.

Передісторія: 

  • У травні стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.
  • У поданні нардепів йшлося про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.

Українська правда
Теми: КСНАБУ


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