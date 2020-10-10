Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Число випадків коронавірусу на Буковині перевищило 16 тисяч

Субота, 10 жовтня 2020, 00:22

Станом на 9 жовтня кількість підтверджених випадків інфікування у Чернівецькій області становить 16137.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У п’ятницю лабораторія перевірила 940 зразків. Результати дослідження виявили коронавірус у 198 буковинців. 

Цього ж дня одужали ще 80 мешканців області. Загалом коронавірус побороли 8712 осіб. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Нагадаємо:

  • 5 804 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в Україні 8 жовтня, померли від ускладнень 89 хворих, одужали 2 417 пацієнтів, госпіталізували 852 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

інфографікаВ Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу

В Україні оновили карантинні зони: Київ у помаранчевій, Суми в червоній

Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду

Україна оновила список "червоних" країн

Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

Усі новини...
коронавірус
Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми посилити карантин
В Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу
Пів місяця до виборів: чверть працівників ЦВК на лікарняному, у 34 – Covid
Останні новини
00:22
Число випадків коронавірусу на Буковині перевищило 16 тисяч
23:50
"Вибори сфальсифіковані": Трамп заявив, що тисячі людей отримали помилкові бюлетені
23:16
фото, оновленоKyivPride: Нацкорпус погрожує столичному ТРЦ через веселковий прапор
22:43
Безкоштовну цифрову освіту для українців пропонують закріпити в Конституції
22:06
Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми посилити карантин
21:48
Новини економіки: офшори та Порошенко, Гетманцев "рятуватиме" держбюджет
21:24
Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести
21:16
Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації
20:31
Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів
20:16
інфографікаВ Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу
Усі новини...