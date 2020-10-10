Число випадків коронавірусу на Буковині перевищило 16 тисяч
Субота, 10 жовтня 2020, 00:22
Станом на 9 жовтня кількість підтверджених випадків інфікування у Чернівецькій області становить 16137.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: У п’ятницю лабораторія перевірила 940 зразків. Результати дослідження виявили коронавірус у 198 буковинців.
Цього ж дня одужали ще 80 мешканців області. Загалом коронавірус побороли 8712 осіб.
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Нагадаємо:
- 5 804 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в Україні 8 жовтня, померли від ускладнень 89 хворих, одужали 2 417 пацієнтів, госпіталізували 852 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Українська правда