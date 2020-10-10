Число випадків коронавірусу на Буковині перевищило 16 тисяч

Станом на 9 жовтня кількість підтверджених випадків інфікування у Чернівецькій області становить 16137.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У п’ятницю лабораторія перевірила 940 зразків. Результати дослідження виявили коронавірус у 198 буковинців.

Цього ж дня одужали ще 80 мешканців області. Загалом коронавірус побороли 8712 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Нагадаємо: