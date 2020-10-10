Число случаев коронавируса на Буковине превысило 16 тысяч

По состоянию на 9 октября количество подтвержденных случаев инфицирования в Черновицкой области составляет 16137.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В пятницу лаборатория проверила 940 образцов. Результаты исследования выявили коронавирус у 198 буковинцев.

В этот же день выздоровели еще 80 жителей области. В общем коронавирус побороли 8712 человек.

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Напомним: