Число случаев коронавируса на Буковине превысило 16 тысяч
Суббота, 10 октября 2020, 00:22
По состоянию на 9 октября количество подтвержденных случаев инфицирования в Черновицкой области составляет 16137.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В пятницу лаборатория проверила 940 образцов. Результаты исследования выявили коронавирус у 198 буковинцев.
В этот же день выздоровели еще 80 жителей области. В общем коронавирус побороли 8712 человек.
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Напомним:
- 5 804 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 обнаружили в Украине 8 октября, умерли от осложнений 89 больных, выздоровели 2 417 пациентов, госпитализировали 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Украинская правда