Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Число случаев коронавируса на Буковине превысило 16 тысяч

Суббота, 10 октября 2020, 00:22

По состоянию на 9 октября количество подтвержденных случаев инфицирования в Черновицкой области составляет 16137.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В пятницу лаборатория проверила 940 образцов. Результаты исследования выявили коронавирус у 198 буковинцев.

В этот же день выздоровели еще 80 жителей области. В общем коронавирус побороли 8712 человек. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Напомним: 

  • 5 804 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 обнаружили в Украине 8 октября, умерли от осложнений 89 больных, выздоровели 2 417 пациентов, госпитализировали 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 октября: карантин выходного дня, бесплатные ПЦР-тесты

инфографикаВ Европе впервые более 100 тысяч заражений COVID в сутки

В Украине обновили карантинные зоны: Киев в оранжевой, Сумы в красной

Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях – решение правительства

Украина обновила список "красных" стран

Верховный суд не наказал Зеленского, но предупредил - говори по-украински

Все новости...
коронавирус
Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы усилить карантин
В Европе впервые более 100 тысяч заражений COVID в сутки
Полмесяца до выборов: четверть работников ЦИК на больничном, у 34 - Covid
Последние новости
00:22
Число случаев коронавируса на Буковине превысило 16 тысяч
23:50
"Выборы сфальсифицированы": Трамп заявил, что тысячи людей получили ошибочные бюллетени
23:16
фото, обновленоKyivPride: Нацкорпус угрожает столичному ТРЦ из-за радужного флага
22:43
Бесплатное цифровое образование для украинцев предлагают закрепить в Конституции
22:06
Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы усилить карантин
21:48
Новости экономики: оффшоры и Порошенко, Гетманцев хочет "спасать" бюджет
21:24
Новости 9 октября: карантин выходного дня, бесплатные ПЦР-тесты
21:16
Кабинет министров уволил главу Морадминистрации
20:31
Стало известно, какая профессия наиболее популярна среди украинских фрилансеров
20:16
инфографикаВ Европе впервые более 100 тысяч заражений COVID в сутки
Все новости...