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Велика Британія відкликає свого посла з Білорусі 

Субота, 10 жовтня 2020, 03:31
Велика Британія відкликає свого посла з Білорусі 

Велика Британія прийняла рішення тимчасово відкликати свого дипломата із Білорусі у знак солідарності із Польщею та Литвою, чиїх послів Мінськ видворив напередодні. 

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб у twitter, "Радио Свобода"

Пряма мова: "Велика Британія засуджує рішення Білорусі вислати польських та литовських дипломатів. Це повністю невиправдано і лише ізолює білоруський народ. В знак солідарності ми тимчасово викликаємо нашого посла для консультацій щодо ситуації в Білорусі".

Деталі: Напередодні Польща на прохання Білорусі відкликала свого посла для консультацій та ще 32 дипломатів. Аналогічно вчинила і Литва. У жест солідарності своїх представників відкликали Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Болгарія та Німеччина. 

Нагадаємо: 

  • МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на нещодавні домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.
  • Лідери ЄС на саміті відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

Українська правда
Теми: Велика БританіяБілорусьдипломатичні відносини
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