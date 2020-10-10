Велика Британія відкликає свого посла з Білорусі 

Велика Британія прийняла рішення тимчасово відкликати свого дипломата із Білорусі у знак солідарності із Польщею та Литвою, чиїх послів Мінськ видворив напередодні.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб у twitter, "Радио Свобода"

Пряма мова: "Велика Британія засуджує рішення Білорусі вислати польських та литовських дипломатів. Це повністю невиправдано і лише ізолює білоруський народ. В знак солідарності ми тимчасово викликаємо нашого посла для консультацій щодо ситуації в Білорусі".

Деталі: Напередодні Польща на прохання Білорусі відкликала свого посла для консультацій та ще 32 дипломатів. Аналогічно вчинила і Литва. У жест солідарності своїх представників відкликали Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Болгарія та Німеччина.

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