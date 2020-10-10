Великобритания отзывает своего посла из Беларуси

Великобритания приняла решение временно отозвать своего дипломата из Беларуси в знак солидарности с Польшей и Литвой, чьих послов Минск выдворил накануне.

Источник: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в twitter, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Это полностью неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно вызываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси".

Детали: Накануне Польша по просьбе Беларуси отозвала своего посла для консультаций и еще 32 дипломатов. Аналогично поступила и Литва. В жест солидарности своих представителей отозвали Латвия, Эстония, Словакия, Румыния, Болгария и Германия.

Напомним: