Демократи хочуть створити комісію, яка оцінить дієздатність Трампа

У Палаті представників оприлюднили законопроєкт про створення комісії, яка буде оцінювати здатність президента Дональда Трампа виконувати свої обов’язки.

Джерело: NBC News

Деталі: Автором ініціативи став конгресмен від демократів. Він вважає, що до комісії мають увійти 17 осіб, яких треба обрати за згодою двох партії. Лише 17-го пропонують обрати безпосередньо членам комісії.

На думку спікерки Палати Ненсі Пелосі, вказаний закон не буде стосуватись лише Трампа, який наразі хворіє на коронавірус, а слугуватиме для майбутнього.

Зазначимо, що в США чітко прописані правила зайняття посади президента у випадку неможливості обраного виконувати свої обов’язки. Зокрема, існує цілий список осіб, які можуть обійняти це крісло, перший у черзі – віцепрезидент.

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