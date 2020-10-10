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Демократи хочуть створити комісію, яка оцінить дієздатність Трампа

Субота, 10 жовтня 2020, 06:19
Демократи хочуть створити комісію, яка оцінить дієздатність Трампа

У Палаті представників оприлюднили законопроєкт про створення комісії, яка буде оцінювати здатність президента Дональда Трампа виконувати свої обов’язки. 

Джерело: NBC News

Деталі: Автором ініціативи став конгресмен від демократів. Він вважає, що до комісії мають увійти 17 осіб, яких треба обрати за згодою двох партії. Лише 17-го пропонують обрати безпосередньо членам комісії.

На думку спікерки Палати Ненсі Пелосі, вказаний закон не буде стосуватись лише Трампа, який наразі хворіє на коронавірус, а слугуватиме для майбутнього. 

Зазначимо, що в США чітко прописані правила зайняття посади президента у випадку неможливості обраного виконувати свої обов’язки. Зокрема, існує цілий список осіб, які можуть обійняти це крісло, перший у черзі – віцепрезидент. 

Нагадаємо: 

  • 2 жовтня президента США Дональда Трампа госпіталізували з коронавірусом, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби.

Українська правда
Теми: СШАвибориТрамп
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