Демократи хочуть створити комісію, яка оцінить дієздатність Трампа
У Палаті представників оприлюднили законопроєкт про створення комісії, яка буде оцінювати здатність президента Дональда Трампа виконувати свої обов’язки.
Джерело: NBC News
Деталі: Автором ініціативи став конгресмен від демократів. Він вважає, що до комісії мають увійти 17 осіб, яких треба обрати за згодою двох партії. Лише 17-го пропонують обрати безпосередньо членам комісії.
На думку спікерки Палати Ненсі Пелосі, вказаний закон не буде стосуватись лише Трампа, який наразі хворіє на коронавірус, а слугуватиме для майбутнього.
Зазначимо, що в США чітко прописані правила зайняття посади президента у випадку неможливості обраного виконувати свої обов’язки. Зокрема, існує цілий список осіб, які можуть обійняти це крісло, перший у черзі – віцепрезидент.
Нагадаємо:
- 2 жовтня президента США Дональда Трампа госпіталізували з коронавірусом, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби.