Демократы хотят создать комиссию, которая оценит дееспособность Трампа
В Палате представителей презентовали законопроект о создании комиссии, которая будет оценивать способность президента Дональда Трампа выполнять свои обязанности.
Источник: NBC News
Детали: Автором инициативы стал конгрессмен от демократов. Он считает, что в комиссию должны войти 17 человек, которых надо выбрать по соглашению двух партии. Только 17-го предлагают выбрать непосредственно членам комиссии.
По мнению спикера Палаты Ненси Пелоси, указанный закон не будет касаться только Трампа, который сейчас болеет коронавирусом, а послужит для будущего.
Отметим, что в США четко прописаны правила занятия должности президента в случае невозможности избранного выполнять свои обязанности. В частности, существует целый список лиц, которые могут занять это кресло, первый в очереди – вице-президент.
Напомним:
- 2 октября президента США Дональда Трампа госпитализировали с коронавирусом, а уже 5 октября – выписали из медцентра. Вернувшись к работе в Белый дом, больной президент снял маску. Его врач заявил, что у Трампа уже нет симптомов болезни.