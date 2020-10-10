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Демократы хотят создать комиссию, которая оценит дееспособность Трампа

Суббота, 10 октября 2020, 06:19
Демократы хотят создать комиссию, которая оценит дееспособность Трампа

В Палате представителей презентовали законопроект о создании комиссии, которая будет оценивать способность президента Дональда Трампа выполнять свои обязанности.

Источник: NBC News

Детали: Автором инициативы стал конгрессмен от демократов. Он считает, что в комиссию должны войти 17 человек, которых надо выбрать по соглашению двух партии. Только 17-го предлагают выбрать непосредственно членам комиссии.

По мнению спикера Палаты Ненси Пелоси, указанный закон не будет касаться только Трампа, который сейчас болеет коронавирусом, а послужит для будущего.

Отметим, что в США четко прописаны правила занятия должности президента в случае невозможности избранного выполнять свои обязанности. В частности, существует целый список лиц, которые могут занять это кресло, первый в очереди – вице-президент.

Напомним: 

  • 2 октября президента США Дональда Трампа госпитализировали с коронавирусом, а уже 5 октября – выписали из медцентра. Вернувшись к работе в Белый дом, больной президент снял маску. Его врач заявил, что у Трампа уже нет симптомов болезни.

Украинская правда
Темы: СШАвиборыТрамп
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