Демократы хотят создать комиссию, которая оценит дееспособность Трампа

В Палате представителей презентовали законопроект о создании комиссии, которая будет оценивать способность президента Дональда Трампа выполнять свои обязанности.

Источник: NBC News

Детали: Автором инициативы стал конгрессмен от демократов. Он считает, что в комиссию должны войти 17 человек, которых надо выбрать по соглашению двух партии. Только 17-го предлагают выбрать непосредственно членам комиссии.

По мнению спикера Палаты Ненси Пелоси, указанный закон не будет касаться только Трампа, который сейчас болеет коронавирусом, а послужит для будущего.

Отметим, что в США четко прописаны правила занятия должности президента в случае невозможности избранного выполнять свои обязанности. В частности, существует целый список лиц, которые могут занять это кресло, первый в очереди – вице-президент.

Напомним: