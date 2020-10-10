Російські окупанти вели вогонь біля Шумів – ООС
Субота, 10 жовтня 2020, 07:45
9 жовтня російські бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню біля Шумів, використовуючи стрілецьку зброю.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".
Деталі: Зазначається, що бойових втрат, внаслідок порушень, не було.
Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Українська правда