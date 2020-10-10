Російські окупанти вели вогонь біля Шумів – ООС

9 жовтня російські бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню біля Шумів, використовуючи стрілецьку зброю.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат, внаслідок порушень, не було.

Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.