Российские оккупанты вели огонь у Шумов – ООС
Суббота, 10 октября 2020, 07:45
9 октября российские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня около Шумов, используя стрелковое оружие.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Это огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли".
Детали: Отмечается, что боевых потерь, вследствие нарушений не было.
С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Украинская правда