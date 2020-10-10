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Российские оккупанты вели огонь у Шумов – ООС

Суббота, 10 октября 2020, 07:45

9 октября российские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня около Шумов, используя стрелковое оружие.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Это огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли".

Детали: Отмечается, что боевых потерь, вследствие нарушений не было.

С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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