Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У Росії знову антирекорд добової захворюваності на COVID-19

Субота, 10 жовтня 2020, 11:05

У Росії за минулу добу, 9 жовтня, виявлено 12 846 випадків коронавірусу, що є найбільшою добовою кількістю за весь час пандемії.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом

Деталі: За добу в країні зафіксовано 197 летальних випадків.

У Москві 9 жовтня виявлено 4105 випадків захворювання, 30 хворих померли.

Що передувало: Попередній антирекорд за добовою захворюваністю був зафіксований в РФ за 8 жовтня – тоді коронавірус виявили у 12 126 осіб.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов

доповненоВід коронавірусу в Україні за добу померло більше 100 людей

Пандемія: у світі новий антирекорд захворюваності

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир’я в Карабаху

Другі дебати між Трампом та Байденом скасовано

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

Усі новини...
Росія
У "Слузі народу" заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу
Глави МЗС Вірменії і Азербайджану зустрілися у Москві для переговорів по Карабаху
Єрмак: Наша стратегія не звинувачувати Росію в усіх наших бідах
Останні новини
11:16
Коронавірус у Києві: 532 нових випадки, 6 смертей
11:05
У Росії знову антирекорд добової захворюваності на COVID-19
10:25
Уряд вніс зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%"
10:20
На вихідних тепло, однак подекуди дощитиме
09:35
Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов
08:52
доповненоВід коронавірусу в Україні за добу померло більше 100 людей
08:33
У "Слузі народу" заговорили про закупівлю російської вакцини від коронавірусу
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести
07:45
Російські окупанти вели вогонь біля Шумів – ООС
07:28
Трамп планує провести масовий захід на території Білого дому – ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!