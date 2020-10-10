У Росії знову антирекорд добової захворюваності на COVID-19

У Росії за минулу добу, 9 жовтня, виявлено 12 846 випадків коронавірусу, що є найбільшою добовою кількістю за весь час пандемії.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом

Деталі: За добу в країні зафіксовано 197 летальних випадків.

У Москві 9 жовтня виявлено 4105 випадків захворювання, 30 хворих померли.

Що передувало: Попередній антирекорд за добовою захворюваністю був зафіксований в РФ за 8 жовтня – тоді коронавірус виявили у 12 126 осіб.