В России опять антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
Суббота, 10 октября 2020, 11:05
В России за прошедшие сутки, 9 октября, выявлено 12 846 случаев коронавируса, что является наибольшим количеством за все время пандемии.
Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
Детали: За сутки в стране зафиксировано 197 летальных случаев.
В Москве 9 октября обнаружено 4105 случаев заболевания, 30 больных умерло.
Что предшествовало: Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован в РФ за 8 октября – тогда коронавирус обнаружили у 12 126 человек.
Украинская правда