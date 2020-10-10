В России опять антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

В России за прошедшие сутки, 9 октября, выявлено 12 846 случаев коронавируса, что является наибольшим количеством за все время пандемии.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Детали: За сутки в стране зафиксировано 197 летальных случаев.

В Москве 9 октября обнаружено 4105 случаев заболевания, 30 больных умерло.

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован в РФ за 8 октября – тогда коронавирус обнаружили у 12 126 человек.