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У Криму – черговий рекорд по кількості заражень коронавірусом

Субота, 10 жовтня 2020, 18:31
У Криму – черговий рекорд по кількості заражень коронавірусом

За минулу добу, 9 жовтня, у Криму зареєстровали найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку пандемії.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Окупаційна влада відзвітувала, що протягом п'ятниці ще у 157 людей виявили Covid-19.

Зазначається, що зі 157 випадків 130 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 27 – серед контактних із раніше зареєстрованими випадками. Всього на цей час у на окупованому півострові офіційно зареєстровано 5710 заражень.

Нагадаємо: Напередодні повідомлялося про 140 випадків коронавірусу, виявлених у Криму 8 жовтня. Це також був антирекорд.

Дані окупантів щодо ситуації з Covid-19 у Криму не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

Теми: Кримкоронавірусокупація
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