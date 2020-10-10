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В Крыму – очередной рекорд по количеству заражений коронавирусом

Суббота, 10 октября 2020, 18:31

За прошедшие сутки, 9 октября, в Крыму зарегистрировали наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Оккупационные власти отчитались, что в пятницу еще у 157 человек обнаружили Covid-19.

Отмечается, что с 157 случаев 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 - среди контактных с зарегистрированными случаями. Всего в настоящее время в на оккупированном полуострове официально зарегистрировано 5710 заражений.

Напомним: Накануне сообщалось о 140 случаях коронавируса, выявленных в Крыму 8 октября. Это также был антирекорд.

Данные оккупантов относительно ситуации с Covid-19 в Крыму не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирования среди российских военных и спецслужб.

Темы: Крымкоронавирусоккупация


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