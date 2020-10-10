На окупованому Донбасі – критична ситуація з коронавірусом, лікарні переповнені

Співробітник Офісу омбудсмена України Павло Лисянський зазначив, що ситуація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є критичною.

Джерело: повідомлення Лисянського у Facebook

Деталі: Співробітники Офісу омбудсмена України продовжують збирати інформацію про порушення прав людини в ОРДЛО.

За словами Лисянського, контрольовані Росією бойовики, попри пандемію, проводять масові заходи на окупованій територій, чисельність яких може перевищувати сотню людей.

Він наголошує, що "офіційно" відомо про понад 6 тисяч випадків COVID19 з початку пандемії на окупованій частині Донбасу, з них – 298 летальних. За словами місцевих жителів, у картки людям записують будь-які діагнози, крім коронавірусу.

Пряма мова: "Ситуація на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей критична. В ОРДЛО лікарні переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи, такі як – соціальна дистанція, масковий режим та інше, не діють. Наразі, в ОРДЛО ставлять три діагнози: ГРВІ, пневмонія, коронавірус. Людей з першими двома діагнозами відправляють по домівках, та справжню кількість хворих на коронавірус окупанти замовчують".

Нагадаємо: За минулу добу, 9 жовтня, у Криму зареєстровали найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку пандемії.