Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

На окупованому Донбасі – критична ситуація з коронавірусом, лікарні переповнені

Субота, 10 жовтня 2020, 23:59

Співробітник Офісу омбудсмена України Павло Лисянський зазначив, що ситуація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є критичною.

Джерело: повідомлення Лисянського у Facebook

Деталі: Співробітники Офісу омбудсмена України продовжують збирати інформацію про порушення прав людини в ОРДЛО.

За словами Лисянського, контрольовані Росією бойовики, попри пандемію, проводять масові заходи на окупованій територій, чисельність яких може перевищувати сотню людей.

Він наголошує, що "офіційно" відомо про понад 6 тисяч випадків COVID19 з початку пандемії на окупованій частині Донбасу, з них – 298 летальних. За словами місцевих жителів, у картки людям записують будь-які діагнози, крім коронавірусу.

Пряма мова: "Ситуація на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей критична. В ОРДЛО лікарні переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи, такі як – соціальна дистанція, масковий режим та інше, не діють. Наразі, в ОРДЛО ставлять три діагнози: ГРВІ, пневмонія, коронавірус. Людей з першими двома діагнозами відправляють по домівках, та справжню кількість хворих на коронавірус окупанти замовчують".

Нагадаємо: За минулу добу, 9 жовтня, у Криму зареєстровали найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку пандемії.

Українська правда
Теми: ДонбаскоронавірусепідеміяОРДЛОокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад

фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком

фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

фотоПівнічна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир'я

Усі новини...
Донбас
Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад
У Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля
Нехтуючи перемир'ям, бойовики дистанційно мінували українські позиції
Останні новини
01:11
Поліція розповіла, скільки отримала заяв про порушення під час виборчого процесу
00:21
Буковина: у суботу госпіталізували найбільше хворих на коронавірус
23:59
На окупованому Донбасі – критична ситуація з коронавірусом, лікарні переповнені
23:44
таблицяЛіга Націй: Україна поступилася Німеччині
22:56
Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад
22:26
відео, фотоТрамп вперше після повернення з лікарні з'явився на публіці
21:57
Коронавірус: у Берліні посилили карантин
21:41
Парламент Киргизстану призначив прем'єром звільненого з в'язниці Садира Жапарова
21:02
Іспанські ультраправі оскаржать у суді закриття Мадрида на карантин
20:23
фотоУ Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!