Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На оккупированном Донбассе – критическая ситуация с COVID-19, больницы переполнены

Суббота, 10 октября 2020, 23:59
На оккупированном Донбассе – критическая ситуация с COVID-19, больницы переполнены

Сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский отметил, что ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.

Источник: сообщение Лисянского в Facebook

Детали: Сотрудники Офиса омбудсмена Украины продолжают собирать информацию о нарушениях прав человека в ОРДЛО.

По словам Лисянского, контролируемые Россией боевики, несмотря на пандемию, проводят массовые мероприятия на оккупированной территории, численность которых может превышать сотню человек.

Он отмечает, что "официально" известно о более чем 6 тысячах случаев COVID-19 с начала пандемии на оккупированной части Донбасса, из них - 298 летальных. По словам местных жителей, в карточки людям записывают любые диагнозы, кроме коронавируса.

Прямая речь: "Ситуация на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей критическая. В ОРДЛО больницы переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры, такие как - социальная дистанция, масочный режим и прочее, не действуют. Сейчас в ОРДЛО ставят три диагнозы: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и истинное количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают".

Напомним: За минувшие сутки, 9 октября, в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии.

Темы: ДонбасскоронавирусэпидемияОРДЛОоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: