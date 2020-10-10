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На оккупированном Донбассе – критическая ситуация с COVID-19, больницы переполнены

Суббота, 10 октября 2020, 23:59

Сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский отметил, что ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.

Источник: сообщение Лисянского в Facebook

Детали: Сотрудники Офиса омбудсмена Украины продолжают собирать информацию о нарушениях прав человека в ОРДЛО.

По словам Лисянского, контролируемые Россией боевики, несмотря на пандемию, проводят массовые мероприятия на оккупированной территории, численность которых может превышать сотню человек.

Он отмечает, что "официально" известно о более чем 6 тысячах случаев COVID-19 с начала пандемии на оккупированной части Донбасса, из них - 298 летальных. По словам местных жителей, в карточки людям записывают любые диагнозы, кроме коронавируса.

Прямая речь: "Ситуация на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей критическая. В ОРДЛО больницы переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры, такие как - социальная дистанция, масочный режим и прочее, не действуют. Сейчас в ОРДЛО ставят три диагнозы: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и истинное количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают".

Напомним: За минувшие сутки, 9 октября, в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии.

Темы: ДонбасскоронавирусэпидемияОРДЛОоккупация


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