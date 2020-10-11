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Буковина: у суботу госпіталізували найбільше хворих на коронавірус

Неділя, 11 жовтня 2020, 00:21
Буковина: у суботу госпіталізували найбільше хворих на коронавірус
Фото: Ельдар Сахарман, УП

10 жовтня у Чернівецькій області госпіталізували найбільше хворих на коронавірус – 93 особи. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Раніше, за словами Осачука, до лікарень щоденно потрапляли від 70 до 90 недужих. 

Водночас він зазначив, що ліжок у стаціонарах ще вистачає, також будуть розгорнуті додаткові. 

Окрім того, 10 жовтня хворобу підтвердили у 182 буковинців, вилікувались – 69 осіб. Цього дня лабораторія протестувала 564 зразки.  

За час пандемії в області зареєстрували 16139 випадків захворювання. Загалом одужали вже 8781 хворих. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

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Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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