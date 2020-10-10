Від коронавірусу в Україні за добу померло більше 100 людей

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Найбільше хворих, 532, виявлено в Києві. Тут також зафіксовано 6 летальних випадків.

510 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області (8 летальних).

402 нових випадків підтвердили у Хмельницькій області (9 летальних), 338 в Одеській (8 летальних), по 306 – у Тернопільській та Житомирській областях (3 і 5 летальних випадків відповідно).

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу встановлено два антирекорди – за кількістю летальних випадків та за кількістю госпіталізацій.

Так, 9 жовтня було госпіталізовано 990 людей. За словами міністра, на сьогодні в закладах охорони здоров'я перебуває більше 19 тисяч осіб із підтвердженим COVID-19 або з підозрою.

Він зазначив, що підтвердження діагнозу відбувається не лише за тестом ПЛР, але й за клінічною картиною, при певних лабораторних показниках.

Степанов повідомив також, що серед людей, у яких підтвердили коронавірус за минулу добу – 311 дітей та 203 медичних працівника.

За добу було проведено 58 126 тестувань, з них 31 795 методом ПЛР і 26 331 методом ІФА.

Що передувало: Україна серед інших держав опинилась на 12 місці за добовою захворюваністю. Це ж саме місце наша країна тримає і за числом летальних випадків за 8 жовтня.

8 жовтня в Україні виявили 5 804 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, померли від ускладнень 89 хворих, одужали 2 417 пацієнтів, госпіталізували 852 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.

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