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Буковина: в субботу госпитализировали наибольшее количество больных COVID-19

Воскресенье, 11 октября 2020, 00:21
Фото: Эльдар Сарахман, УП

10 октября в Черновицкой области госпитализировали наибольшее больных коронавирусом – 93 человека.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Раньше, по словам Осачука, в больницы ежедневно попадали от 70 до 90 больных.

В то же время он отметил, что коек в стационарах еще хватает, также будут развернуты дополнительные.

Кроме того, 10 октября болезнь подтвердили у 182 буковинцев, вылечились – 69 человек. В этот день лаборатория протестировала 564 образцов.

За время пандемии в области зарегистрировали 16139 случаев заболевания. В общем выздоровели уже 8781 больных. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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