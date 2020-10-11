Бойовики "Талібану" підтримали Трампа на виборах
Неділя, 11 жовтня 2020, 03:36
Представник "Талібану" Забіула Муджахид повідомив, що рух підтримує переобрання на посаду чинного президента США Дональда Трампа.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CBN News
Пряма мова: "Ми сподіваємось, що він переможе на виборах, і закінчить з американською присутністю в Афганістані".
Деталі: За словами представника руху, Трамп виглядає для них здоровою та мудрою людиною. Там також додали, що новину про зараження президентом коронавірусом вони сприйняли із стурбованістю.
У Білому домі вже заявили, що не приймають підтримку талібів.
Нагадаємо:
- У лютому 2020 року США підписали історичну угоду з афганським угрупованням "Талібан", яка може прокласти шлях до повного виведення іноземних військ з Афганістану протягом наступних 14 місяців і стати кроком до припинення 18-річної війни.
Українська правда