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Бойовики "Талібану" підтримали Трампа на виборах

Неділя, 11 жовтня 2020, 03:36
Бойовики Талібану підтримали Трампа на виборах

Представник "Талібану" Забіула Муджахид повідомив, що рух підтримує переобрання на посаду чинного президента США Дональда Трампа.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CBN News

Пряма мова: "Ми сподіваємось, що він переможе на виборах, і закінчить з американською присутністю в Афганістані". 

Деталі: За словами представника руху, Трамп виглядає для них здоровою та мудрою людиною. Там також додали, що новину про зараження президентом коронавірусом вони сприйняли із стурбованістю. 

У Білому домі вже заявили, що не приймають підтримку талібів. 

Нагадаємо: 

  • У лютому 2020 року США підписали історичну угоду з афганським угрупованням "Талібан", яка може прокласти шлях до повного виведення іноземних військ з Афганістану протягом наступних 14 місяців і стати кроком до припинення 18-річної війни.

Українська правда

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Теми: СШАвибори
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