Бойовики "Талібану" підтримали Трампа на виборах

Представник "Талібану" Забіула Муджахид повідомив, що рух підтримує переобрання на посаду чинного президента США Дональда Трампа.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CBN News

Пряма мова: "Ми сподіваємось, що він переможе на виборах, і закінчить з американською присутністю в Афганістані".

Деталі: За словами представника руху, Трамп виглядає для них здоровою та мудрою людиною. Там також додали, що новину про зараження президентом коронавірусом вони сприйняли із стурбованістю.

У Білому домі вже заявили, що не приймають підтримку талібів.

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