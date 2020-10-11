Боевики "Талибана" поддержали Трампа на выборах
Воскресенье, 11 октября 2020, 03:36
Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид сообщил, что движение поддерживает переизбрание на должность действующего президента США Дональда Трампа.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CBN News
Прямая речь: "Мы надеемся, что он победит на выборах, и закончит с американским присутствием в Афганистане".
Детали: По словам представителя движения, Трамп выглядит для них здоровым и мудрым человеком. Там также добавили, что новость о заражении президентом коронавирусом они восприняли с озабоченностью.
В Белом доме уже заявили, что не принимают поддержку талибов.
Напомним:
- В феврале 2020 года США подписали историческое соглашение с афганской группировкой "Талибан", которое может проложить путь к полному выводу иностранных войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев и стать шагом к прекращению 18-летней войны.
Украинская правда