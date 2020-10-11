Боевики "Талибана" поддержали Трампа на выборах

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид сообщил, что движение поддерживает переизбрание на должность действующего президента США Дональда Трампа.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CBN News

Прямая речь: "Мы надеемся, что он победит на выборах, и закончит с американским присутствием в Афганистане".

Детали: По словам представителя движения, Трамп выглядит для них здоровым и мудрым человеком. Там также добавили, что новость о заражении президентом коронавирусом они восприняли с озабоченностью.

В Белом доме уже заявили, что не принимают поддержку талибов.

Напомним: