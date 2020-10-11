Україна піднялась на 10 місце у світі за числом нових випадків COVID-19
Неділя, 11 жовтня 2020, 04:22
За числом підтверджених випадків коронавірусу 9 жовтня Україна посіла 10 місце серед інших країн світу.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Позаду України опинились Бельгія та Польща, де також фіксують рекордне зростання хворих.
Окрім того, 10 місце наша країна тримає і за числом летальних випадків у п’ятницю.
За кількістю зареєстрованих випадків захворювання за час пандемії Україна посідає 25 місце – понад 256 тисяч, за числом жертв – 32 місце.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 9 жовтня, в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.
Українська правда