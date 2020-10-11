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Україна піднялась на 10 місце у світі за числом нових випадків COVID-19

Неділя, 11 жовтня 2020, 04:22
Фото: Ельдар Сарахман, УП

За числом підтверджених випадків коронавірусу 9 жовтня Україна посіла 10 місце серед інших країн світу. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Позаду України опинились Бельгія та Польща, де також фіксують рекордне зростання хворих. 

Окрім того, 10 місце наша країна тримає і за числом летальних випадків у п’ятницю.

 

За кількістю зареєстрованих випадків захворювання за час пандемії Україна посідає 25 місце – понад 256 тисяч, за числом жертв – 32 місце. 

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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