Україна піднялась на 10 місце у світі за числом нових випадків COVID-19

За числом підтверджених випадків коронавірусу 9 жовтня Україна посіла 10 місце серед інших країн світу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Позаду України опинились Бельгія та Польща, де також фіксують рекордне зростання хворих.

Окрім того, 10 місце наша країна тримає і за числом летальних випадків у п’ятницю.

За кількістю зареєстрованих випадків захворювання за час пандемії Україна посідає 25 місце – понад 256 тисяч, за числом жертв – 32 місце.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Нагадаємо: