По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Позади Украины оказались Бельгия и Польша, где также фиксируют рекордный рост больных.

Кроме того, 10 место наша страна держит и по числу летальных исходов в пятницу.

По количеству зарегистрированных случаев заболевания за время пандемии Украина занимает 25 место – более 256 тысяч, по числу жертв – 32 место.

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Напомним: