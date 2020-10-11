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Украина поднялась на 10 место по числу новых случаев COVID-19

Воскресенье, 11 октября 2020, 04:22
Фото: Эльдар Сарахман, УП

По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Позади Украины оказались Бельгия и Польша, где также фиксируют рекордный рост больных.

Кроме того, 10 место наша страна держит и по числу летальных исходов в пятницу.

 

По количеству зарегистрированных случаев заболевания за время пандемии Украина занимает 25 место – более 256 тысяч, по числу жертв – 32 место.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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