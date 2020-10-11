Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина поднялась на 10 место в мире по числу новых случаев COVID-19

Воскресенье, 11 октября 2020, 04:22
Украина поднялась на 10 место в мире по числу новых случаев COVID-19
Фото: Эльдар Сарахман, УП

По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Позади Украины оказались Бельгия и Польша, где также фиксируют рекордный рост больных.

Кроме того, 10 место наша страна держит и по числу летальных исходов в пятницу.

 

По количеству зарегистрированных случаев заболевания за время пандемии Украина занимает 25 место – более 256 тысяч, по числу жертв – 32 место.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: