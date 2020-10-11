Украина поднялась на 10 место по числу новых случаев COVID-19
Воскресенье, 11 октября 2020, 04:22
По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Позади Украины оказались Бельгия и Польша, где также фиксируют рекордный рост больных.
Кроме того, 10 место наша страна держит и по числу летальных исходов в пятницу.
По количеству зарегистрированных случаев заболевания за время пандемии Украина занимает 25 место – более 256 тысяч, по числу жертв – 32 место.
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Напомним:
- За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.
Украинская правда