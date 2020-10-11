Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Пандемія: другий день поспіль виявляють понад 350 тисяч хворих

Неділя, 11 жовтня 2020, 04:52
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Станом на 9 жовтня у світі зафіксували майже 356 тисяч хворих на коронавірус, добою раніше зареєстрували понад 358 тисяч. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу. Окрім того, у Франції також значно зросло число нових хворих: ще 8 жовтня було 20 тисяч випадків, а наступного дня вже 26 тисяч. 

Рекордне зростання також фіксують в Росії – майже 13 тисяч за добу. 

 

Україна у цьому "рейтингу" опинилась на 10 місці як за числом нових випадків, так і за кількістю жертв захворювання за добу.

Загалом у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувались від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1 мільйон 77 тисяч осіб. Активними залишаються 8,2 млн випадків захворювання. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна піднялась на 10 місце у світі за числом нових випадків COVID-19

Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад

фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком

фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

фотоПівнічна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

Усі новини...
коронавірус
Україна піднялась на 10 місце у світі за числом нових випадків COVID-19
Буковина: у суботу госпіталізували найбільше хворих на коронавірус
На окупованому Донбасі – критична ситуація з коронавірусом, лікарні переповнені
Останні новини
04:52
Пандемія: другий день поспіль виявляють понад 350 тисяч хворих
04:22
Україна піднялась на 10 місце у світі за числом нових випадків COVID-19
03:36
Бойовики "Талібану" підтримали Трампа на виборах
02:32
Вірменія та Азербайджан взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах
01:11
Поліція розповіла, скільки отримала заяв про порушення під час виборчого процесу
00:21
Буковина: у суботу госпіталізували найбільше хворих на коронавірус
23:59
На окупованому Донбасі – критична ситуація з коронавірусом, лікарні переповнені
23:44
таблицяЛіга Націй: Україна поступилася Німеччині
22:56
Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад
22:26
відео, фотоТрамп вперше після повернення з лікарні з'явився на публіці
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!