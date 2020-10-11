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Пандемія: другий день поспіль виявляють понад 350 тисяч хворих

Неділя, 11 жовтня 2020, 04:52
Пандемія: другий день поспіль виявляють понад 350 тисяч хворих
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Станом на 9 жовтня у світі зафіксували майже 356 тисяч хворих на коронавірус, добою раніше зареєстрували понад 358 тисяч. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу. Окрім того, у Франції також значно зросло число нових хворих: ще 8 жовтня було 20 тисяч випадків, а наступного дня вже 26 тисяч. 

Рекордне зростання також фіксують в Росії – майже 13 тисяч за добу. 

 

Україна у цьому "рейтингу" опинилась на 10 місці як за числом нових випадків, так і за кількістю жертв захворювання за добу.

Загалом у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувались від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1 мільйон 77 тисяч осіб. Активними залишаються 8,2 млн випадків захворювання. 

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Українська правда
Теми: коронавірус
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