Пандемія: другий день поспіль виявляють понад 350 тисяч хворих
Станом на 9 жовтня у світі зафіксували майже 356 тисяч хворих на коронавірус, добою раніше зареєстрували понад 358 тисяч.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу. Окрім того, у Франції також значно зросло число нових хворих: ще 8 жовтня було 20 тисяч випадків, а наступного дня вже 26 тисяч.
Рекордне зростання також фіксують в Росії – майже 13 тисяч за добу.
Україна у цьому "рейтингу" опинилась на 10 місці як за числом нових випадків, так і за кількістю жертв захворювання за добу.
Загалом у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувались від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1 мільйон 77 тисяч осіб. Активними залишаються 8,2 млн випадків захворювання.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 9 жовтня, в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.