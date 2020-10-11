Пандемия: второй день подряд выявляют более 350 тысяч больных
По состоянию на 9 октября в мире зафиксировали почти 356 тысяч больных коронавирусом, сутками ранее зарегистрировали более 358 тысяч.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Индия, США и Бразилия возглавляют список стран с наибольшим приростом случаев за сутки. Кроме того, во Франции также значительно возросло число новых больных: еще 8 октября было 20 тысяч случаев, а на следующий день уже 26 тысяч.
Рекордный рост также фиксируют в России – почти 13 тысяч за сутки.
Украина в этом "рейтинге" оказалась на 10 месте как по числу новых случаев, так и по количеству жертв заболевания за сутки.
Всего в мире уже обнаружили 37,4 млн случаев заражения. Вылечились от коронавируса более 28 миллионов больных. Умерли от осложнений болезни 1 миллион 77 тысяч человек. Активными остаются 8,2 млн случаев заболевания.
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Напомним:
- За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 – выздоровело.