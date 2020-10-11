Біля Водяного ворог стріляв із гранатомета – ООС
Неділя, 11 жовтня 2020, 07:26
10 жовтня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: " Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.
Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали".
Деталі: Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає. Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Українська правда