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Біля Водяного ворог стріляв із гранатомета – ООС

Неділя, 11 жовтня 2020, 07:26

10 жовтня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: " Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали".

Деталі: Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає. Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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