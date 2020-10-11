Возле Водяного враг стрелял из гранатомета – ООС

10 октября российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали".

Детали: Боевых потерь и ранений среди украинских воинов немае. От начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.