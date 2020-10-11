Нардеп з "Батьківщини" заразився коронавірусом

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок інфікувався коронавірусом.

Джерело: повідомлення парламентаря у Facebook

Деталі: За словами депутата, інші члени його сім'ї легше і швидше перенесли хворобу – дружина з донькою вже отримали негативні результати тестів.

Пряма мова: "Контрольний тест на коронавірус через 2 тижні знову позитивний. Дуже радий, що родина легше та швидше перенесла все це, дружина з донькою вже мають негативні тести. Тепер справа за мною. Продовжую боротьбу з цим новим вірусним викликом на самоізоляції".

Нагадаємо: Протягом минулої доби, 10 жовтня, в Україні зафіксували ще 4768 випадків Covid-19, 85 людей померли.