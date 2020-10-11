Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Нардеп з "Батьківщини" заразився коронавірусом

Неділя, 11 жовтня 2020, 09:34

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок інфікувався коронавірусом.

Джерело: повідомлення парламентаря у Facebook

Деталі: За словами депутата, інші члени його сім'ї легше і швидше перенесли хворобу – дружина з донькою вже отримали негативні результати тестів.

Пряма мова: "Контрольний тест на коронавірус через 2 тижні знову позитивний. Дуже радий, що родина легше та швидше перенесла все це, дружина з донькою вже мають негативні тести. Тепер справа за мною. Продовжую боротьбу з цим новим вірусним викликом на самоізоляції".

Нагадаємо: Протягом минулої доби, 10 жовтня, в Україні зафіксували ще 4768 випадків Covid-19, 85 людей померли.

Українська правда
Теми: коронавірусВерховна РадаБатьківщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден розповів, у якому випадку може програти президентські вибори

таблицяКоронавірус в Україні виявили ще у 4768 людей, 85 заражених померли

Україна піднялась на 10 місце у світі за числом нових випадків COVID-19

Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад

фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком

фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

Усі новини...
коронавірус
Коронавірус в Україні виявили ще у 4768 людей, 85 заражених померли
Трамп більше не заражає коронавірусом – лікар президента
"Інколи ми спали по три години". Як працює штаб протидії коронавірусу у Львові
Останні новини
11:06
У Франції майже 27 тисяч випадків коронавірусу за добу
10:44
інфографікаЕпідемія у Києві: ще півтисячі заражень, 12 людей померли
10:33
АМКУ планує покарати компанію Пінчука за змову у тендерах "Укрзалізниці"
10:09
фото, відеоУ результаті обстрілу Гянджі в Азербайджані загинули 7 осіб, десятки поранені
09:34
Нардеп з "Батьківщини" заразився коронавірусом
09:15
Байден розповів, у якому випадку може програти президентські вибори
08:38
таблицяКоронавірус в Україні виявили ще у 4768 людей, 85 заражених померли
08:21
Погода в Україні: найближчими днями – майже по-літньому тепло
08:00
Головні новини суботи і ночі: "перемир’я" у Карабаху, антирекорди COVID-19
07:26
Біля Водяного ворог стріляв із гранатомета – ООС
Усі новини...