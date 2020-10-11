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Коронавірус в Україні виявили ще у 4768 людей, 85 заражених померли

Неділя, 11 жовтня 2020, 08:38

Протягом минулої доби, 10 жовтня, в Україні зафіксували ще 4768 випадків Covid-19, 85 людей померли.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 11 жовтня

Деталі: Найбільше нових заражень – на Харківщині, там коронавірус діагностували у ще 593 осіб, при цьому 10 хворих померли.

Другим регіоном за кількістю нових випадків є столиця. Так, у Києві в суботу у 502 людей тест на Covid-19 виявився позитивним. Також від коронавірусу за добу померли 12 киян.

У Хмельницькій області за добу – 328 заражень та 2 смерті.

Ще 302 випадки коронавірусу виявили на Житомирщині, в області у суботу двоє людей з діагнозом Covid-19 померли.

 

Також повідомляється, що протягом доби одужали 937 особи.

Нагадаємо: 9 жовтня в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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