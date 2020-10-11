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Нардеп из "Батькивщины" заразился коронавирусом

Воскресенье, 11 октября 2020, 09:34
Нардеп из Батькивщины заразился коронавирусом

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок заразился коронавирусом.

Источник: сообщение парламентария в Facebook

Детали: По словам депутата, другие члены его семьи легче и быстрее перенесли болезнь - жена с дочкой уже получили отрицательные результаты тестов.

Прямая речь: "Контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный. Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты. Теперь дело за мной. Продолжаю борьбу с этим новым вирусным вызовом на самоизоляции".

Напомним: За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине зафиксировали еще 4768 случаев Covid-19, 85 человек умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусВерховная РадаБатькивщина
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