Епідемія у Києві: ще півтисячі заражень, 12 людей померли
Коронавірус за минулу добу, 10 жовтня, в Києві виявили у 502 осіб, при цьому 12 людей з діагнозом Covid-19 померли.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, дані РНБО
Деталі: Станом на ранок 11 жовтня у столиці зафіксовані вже 27 497 випадків COVID-19.
Протягом останньої доби захворювання виявили у:
- 290 жінок віком від 19 до 85 років,
- 188 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв,
- 10 дівчаток від одного місяця до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.
Заразилися коронавірусом, зокрема, 17 медиків. До лікарень столиці потрапили 60 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 75 людей. Усього коронавірус подолали 9 702 мешканця Києва.
Пряма мова Кличка: "Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 126, в Оболонському — 82. Та в Дніпровському районі - 65 випадків. Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна".
Нагадаємо: 10 жовтня в Україні зафіксували ще 4768 випадків Covid-19, 85 людей померли. Найбільше заражень – на Харківщині та у Києві.