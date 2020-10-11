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Епідемія у Києві: ще півтисячі заражень, 12 людей померли

Неділя, 11 жовтня 2020, 10:44
фото: Ельдар Сарахман, УП

Коронавірус за минулу добу, 10 жовтня, в Києві виявили у 502 осіб, при цьому 12 людей з діагнозом Covid-19 померли.   

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, дані РНБО

Деталі: Станом на ранок 11 жовтня у столиці зафіксовані вже 27 497 випадків COVID-19.

Протягом останньої доби захворювання виявили у:

- 290 жінок віком від 19 до 85 років,

- 188 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв,

- 10 дівчаток від одного місяця до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Заразилися коронавірусом, зокрема, 17 медиків. До лікарень столиці потрапили 60 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 75 людей. Усього коронавірус подолали 9 702 мешканця Києва.

Пряма мова Кличка: "Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 126, в Оболонському — 82. Та в Дніпровському районі - 65 випадків. Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна".

 

Нагадаємо: 10 жовтня в Україні зафіксували ще 4768 випадків Covid-19, 85 людей померли. Найбільше заражень – на Харківщині та у Києві.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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