Эпидемия в Киеве: еще полтысячи заражений, 12 человек умерли

Коронавирус за минувшие сутки, 10 октября, в Киеве обнаружили у 502 человек, при этом 12 пациентов с диагнозом Covid-19 умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, данные СНБО

Детали: По состоянию на утро 11 октября в столице зафиксированы уже 27 497 случаев COVID-19.

За последние сутки заболевание обнаружили у:

- 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет,

- 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет,

- 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заразились коронавирусом, в частности, 17 медиков. В больницы столицы попали 60 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9702 жителя Киева.

Прямая речь Кличко: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 126, в Оболонском - 82. В Днепровском районе - 65 случаев. Ситуация с распространением вируса - тревожная".

Напомним: 10 октября в Украине зафиксировали еще 4768 случаев Covid-19, 85 человек умерли. Больше всего заражений - на Харьковщине и в Киеве.