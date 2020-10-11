Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эпидемия в Киеве: еще полтысячи заражений, 12 человек умерли

Воскресенье, 11 октября 2020, 10:44
Эпидемия в Киеве: еще полтысячи заражений, 12 человек умерли

Коронавирус за минувшие сутки, 10 октября, в Киеве обнаружили у 502 человек, при этом 12 пациентов с диагнозом Covid-19 умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, данные СНБО

Детали: По состоянию на утро 11 октября в столице зафиксированы уже 27 497 случаев COVID-19.

За последние сутки заболевание обнаружили у:

- 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет,

- 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет,

- 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заразились коронавирусом, в частности, 17 медиков. В больницы столицы попали 60 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9702 жителя Киева.

Прямая речь Кличко: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 126, в Оболонском - 82. В Днепровском районе - 65 случаев. Ситуация с распространением вируса - тревожная".

 

Напомним: 10 октября в Украине зафиксировали еще 4768 случаев Covid-19, 85 человек умерли. Больше всего заражений - на Харьковщине и в Киеве.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: