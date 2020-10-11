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В Україні послаблення карантину можливе лише в одній області

Неділя, 11 жовтня 2020, 14:37

Ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області.

Джерело: Укрінформ із посиланням індикаторні показники МОЗ для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 11 жовтня

Деталі: Згідно з цими даними МОЗ, у Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 24,8 і не перевищує визначений МОЗ базовий рівень.

При цьому регіоном із значним поширенням коронавірусу вважається той, у якому наявна хоча б одна з таких ознак:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більше 50 відсотків протягом п’яти днів поспіль;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

- показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності,

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

- показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

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Нагадаємо: Найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими на COVID-19 у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та у столиці.

Теми: коронавірускарантинКіровоградська областьепідемія


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