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Коронавірус: у МОЗ назвали регіони з найбільшою заповненістю лікарень хворими

Неділя, 11 жовтня 2020, 11:45

Найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими на COVID-19 у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та у столиці.

Джерело: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на недільному брифінгу

Пряма мова: "Найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду (наповненості наших лікарень) – у Донецькій, Одеській областях, у місті Київ, у Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз реєструється велика кількість нових випадків. Також Сумська область".

Деталі: Він додав, що найбільше нових хворих виявлено у Харківській області – 593, зокрема у Харкові 411, у Києві – 502, на Хмельниччині – 328, у Житомирській області – 302 та у Рівненській області – 234.

Очільник МОЗ розповів, що у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на наразі перебуває 19404 пацієнти.

Нагадаємо: 10 жовтня в Україні зафіксували ще 4768 випадків Covid-19, 85 людей померли. Найбільше заражень – на Харківщині та у Києві.

За числом підтверджених випадків коронавірусу 9 жовтня Україна посіла 10 місце серед інших країн світу.

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Світлана Кізілова, УП
Теми: коронавірусДонецька областьКиївХарківська областьМОЗ


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