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В Украине ослабление карантина возможно только в одной области

Воскресенье, 11 октября 2020, 14:37

Ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине позволяет ослабить карантин только в Кировоградской области.

Источник: Укринформ со ссылкой индикаторные показатели Минздрава для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 11 октября

Детали: Согласно этим данным Минздрава, в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 24,8 и не превышает определенный ведомством базовый уровень.

При этом регионом с широким распространением коронавируса считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50% в течение 5 дней подряд,

- среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней,

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости,

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%,

- показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

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Напомним: Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными COVID-19 сложилась в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в столице.

Темы: коронавирускарантинКировоградская областьэпидемия


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