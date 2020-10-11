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Протести в Білорусі: силовики жорстко розганяють людей і затримують журналістів

Неділя, 11 жовтня 2020, 15:06
Постраждалі при розгоні мітингу 11 жовтня

У неділю в Мінську проходять антиурядові акції. Силовики жорстко розганяють протестувальників, журналісти кількох білоруських ЗМІ затримані.

Джерело: Mediazona, Нова газета, TUT.BY

Як пише Медіазона, затримані журналісти БелаПАН Тетяна Коровенкова і Сергій Сацюк, кореспондентка БелаПАН і TUT.BY Олена Толкачова та журналіст "Нового часу". Їх везуть до Жовтневого РУВС нібито "для перевірки документів".

При цьому в Гродно затримали кореспондента TUT.BY і газети "Народна Воля" Ольгу Комягіну.

Також затримані кореспондент "Єврорадіо" Анастасія Бойко і журналіст Onliner Олександр Ружечка. Два інших співробітники порталу - Олександр Владико і Олексій Носов - не виходять на зв'язок.

У центрі Мінська біля стели почалася бійка між протестувальниками і ОМОНом, близько 50 осіб жорстко затримали.

Очевидці повідомляють про вибух біля стели світлошумової гранати. Кілька силовиків застосували проти людей газ з балончиків.

Повідомляється, що Невідомі у балаклавах, спортивних костюмах (з кийками) і ОМОН б'ють присутніх демонстрантів. В тому числі, лежачих. Деякі демонстранти намагаються давати відсіч".

У Телеграм-каналі TUT.BY з'явилося відео, на якому видно, як невідомі у балаклавах поблизу стели затримують двох людей у жилетах з написом "преса".

Нагадаємо: Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, у суботу вранці відвідав СІЗО КДБ. Там він зустрівся з Віктором і Едуардом Бабарико, Лілією Власовою та іншими політв'язнями.

Теми: ЗМІБілорусьмітинги


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