Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Протести в Білорусі: силовики жорстко розганяють людей і затримують журналістів

Неділя, 11 жовтня 2020, 15:06
Протести в Білорусі: силовики жорстко розганяють людей і затримують журналістів
Постраждалі при розгоні мітингу 11 жовтня

У неділю в Мінську проходять антиурядові акції. Силовики жорстко розганяють протестувальників, журналісти кількох білоруських ЗМІ затримані.

Джерело: Mediazona, Нова газета, TUT.BY

Як пише Медіазона, затримані журналісти БелаПАН Тетяна Коровенкова і Сергій Сацюк, кореспондентка БелаПАН і TUT.BY Олена Толкачова та журналіст "Нового часу". Їх везуть до Жовтневого РУВС нібито "для перевірки документів".

При цьому в Гродно затримали кореспондента TUT.BY і газети "Народна Воля" Ольгу Комягіну.

Також затримані кореспондент "Єврорадіо" Анастасія Бойко і журналіст Onliner Олександр Ружечка. Два інших співробітники порталу - Олександр Владико і Олексій Носов - не виходять на зв'язок.

У центрі Мінська біля стели почалася бійка між протестувальниками і ОМОНом, близько 50 осіб жорстко затримали.

Очевидці повідомляють про вибух біля стели світлошумової гранати. Кілька силовиків застосували проти людей газ з балончиків.

Повідомляється, що Невідомі у балаклавах, спортивних костюмах (з кийками) і ОМОН б'ють присутніх демонстрантів. В тому числі, лежачих. Деякі демонстранти намагаються давати відсіч".

У Телеграм-каналі TUT.BY з'явилося відео, на якому видно, як невідомі у балаклавах поблизу стели затримують двох людей у жилетах з написом "преса".

Нагадаємо: Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, у суботу вранці відвідав СІЗО КДБ. Там він зустрівся з Віктором і Едуардом Бабарико, Лілією Власовою та іншими політв'язнями.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІБілорусьмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: