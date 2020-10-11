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Протесты в Беларуси: силовики жестко разгоняют людей и задерживают журналистов

Воскресенье, 11 октября 2020, 15:06

В воскресенье в Минске проходят антиправительственные акции. Силовики жестко разгоняют протестующих, журналисты нескольких белорусских СМИ задержаны.

Источник: Mediazona, Новая газета, TUT.BY

Как пишет Медиазона, задержаны журналисты БелаПАН Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк, корреспондентка БелаПАН и TUT.BY Елена Толкачева и журналист "Нового часа". Их везут в Октябрьский РУВД якобы "для проверки документов".

При этом в Гродно задержали корреспондента TUT.BY и газеты "Народная Воля" Ольгу Комягину.

Также задержаны корреспондент "Еврорадио" Анастасия Бойко и журналист Onliner Александр Ружечка. Два других сотрудника портала — Александр Владыко и Алексей Носов — не выходят на связь.

В центре Минска у стелы началась драка между протестующими и ОМОНом, много людей жестко задержали.

Очевидцы сообщают о взрыве у стелы одной светошумовой гранаты. Несколько силовиков применили против людей газ из баллончиков.

Дословно: "Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками) и ОМОН избивают собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих. Некоторые демонстранты пытаются давать отпор".

Темы: СМИБеларусьмитинги


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