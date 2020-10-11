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Більше 20 журналістів затримано в неділю у Білорусі на акціях протесту

Неділя, 11 жовтня 2020, 15:56

Уже понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів

Дослівно: "На даний момент у Мінську затримано 17 журналістів, в Гродно - 4, у Вітебську - 2".

Деталі: Згідно з даними правозахисного центру "Весна", серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.

Раніше офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич підтвердила затримання групи журналістів в Мінську, уточнивши, що вони доставлені в Жовтневе РУВС "для перевірки документів".

Портал TUT.BY в свою чергу повідомляє, що після перевірки документів частина журналістів поки так і не випустили: а на питання представників ЗМІ, як довго їх будуть утримувати, співробітник РУВС сказав: "Чекаємо", при цьому не уточнив, чого саме.

Нагадаємо: У неділю в Мінську проходять антиурядові акції. Силовики жорстко розганяють і затримують протестувальників.



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