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Более 20 журналистов задержаны в воскресенье в Беларуси на акциях протеста

Воскресенье, 11 октября 2020, 15:56
Более 20 журналистов задержаны в воскресенье в Беларуси на акциях протеста

Уже более 20 журналистов задержаны в Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 11 октября.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов

Дословно: "На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно - 4, в Витебске – 2".

Детали: Согласно данным правозащитного центра "Весна", среди задержанных есть журналисты как белорусских, так и российских СМИ.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила задержание группы журналистов в Минске, уточнив, что они доставлены в Октябрьское РУВД "для проверки документов".

Портал TUT.BY в свою очередь сообщает, что после проверки документов часть журналистов пока так и не выпустили: а на вопрос представителей СМИ, ка кдолго их будут удерживать, сотрудник РУВД сказал: "Ждем", при этом не уточнил, чего именно.

Напомним: В воскресенье в Минске проходят антиправительственные акции. Силовики жестко разгоняют и задерживают протестующих.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/11/7269551/

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