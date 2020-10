ЄС закликав Вірменію і Азербайджан припинити вогонь і повернутися до переговорів

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан дотримуватися домовленостей щодо режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.

The humanitarian ceasefire between Armenia and Azerbaijan is an essential step towards deescalation



I call on parties to observe ceasefire and to avoid further violence and putting civilians at risk



Negotiations without preconditions must resume without delay #NagornoKarabakh