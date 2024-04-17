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"Миротворці" РФ почали виходити з Карабаху, який контролює Азербайджан - ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 17 квітня 2024, 11:49
Миротворці РФ почали виходити з Карабаху, який контролює Азербайджан - ЗМІ
Фото: Getty images

За даними азербайджанських ЗМІ, російські військові почали виводити свій контингент "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка опинилась під контролем Баку у результаті військових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське агентство APA, а також Musavat

Деталі: За повідомленнями, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

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"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", – повідомляє APA.

Musavat із посиланням на "надійні джерела" стверджує, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

За його інформацією, також триває виведення росіян з бази в Ходжали. "Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", – пише Musavat.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.
  • Після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.
  • Як наслідок, з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про події у регіоні у статті "Третя карабаська"

Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах
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