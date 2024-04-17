"Миротворці" РФ почали виходити з Карабаху, який контролює Азербайджан - ЗМІ
За даними азербайджанських ЗМІ, російські військові почали виводити свій контингент "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка опинилась під контролем Баку у результаті військових дій.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське агентство APA, а також Musavat
Деталі: За повідомленнями, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.
"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", – повідомляє APA.
Musavat із посиланням на "надійні джерела" стверджує, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.
За його інформацією, також триває виведення росіян з бази в Ходжали. "Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", – пише Musavat.
Передісторія:
- Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.
- Після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.
- Як наслідок, з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен.
"ЄвроПравда" детально розповідала про події у регіоні у статті "Третя карабаська"