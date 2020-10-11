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МОН рекомендує встановити канікули у школах з 15 до 30 жовтня

Неділя, 11 жовтня 2020, 21:42
МОН рекомендує встановити канікули у школах з 15 до 30 жовтня
сайт МОН

Міністерство освіти в понеділок надішле рекомендаційні листи до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня.

Джерело: в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет у Telegram

Дослівно: "Маючи спільну позицію з колегами в уряді та розуміючи всю відповідальність, яка покладена на нас перед країною, ми ухвалили рішення, відповідно до якого завтра, 12 жовтня, буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року)".

Деталі: Шкарлет зазначив, що разом з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим подаватиме таку саму пропозицію від МОН та МОЗ на розгляд комісії з ТЕБ та НС з рекомендацією підготувати відповідне розпорядження й ухвалити його на засіданні уряду 13 жовтня.

В.о. міністра зазначив, що заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та головного державного санітарного лікаря.

Що передувало: 11 жовтня голова медичного комітету ВР Михайло Радуцький заявив, що на нараді у президента Володимира Зеленського було прийнято рішення, згідно з яким вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше.

10 жовтня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет попросив організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей через зростання захворюваності на COVID-19.

Українська правда

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Теми: освітакарантинкоронавірус
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